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Факти / Україна / Суспільство

У Запоріжжі вводять комендантську годину до понеділка: що відомо

Юлія Соколова редакторка стрічки
Запоріжжя

У місті Запоріжжя вводять тривалу комендантську годину, яка діятиме з суботи, 19 березня, до ранку понеділка, 21 березня.

Про це поінформував голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За рішенням військового командування, комендантська година в Запоріжжі розпочнеться 19 березня о 16.00 і завершиться 21 березня о 6.00.

– В Запоріжжі змінено час комендантської години! У місті Запоріжжя комендантська година розпочнеться сьогодні, 19 березня, о 16.00 і завершиться у понеділок, 21 березня, о 6.00, – зазначив Старух.

Задля безпеки жителям місто рекомендують протягом цього часу не виходити на вулиці та в інші громадські місця. Виходити можна буде зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи.

Міська влада закликала з розумінням поставитися до обмежень, оскільки вони спрямовані на безпеку мешканців.

Як поінформували в Запорізькій міські раді, у зв’язку з запровадженням комендантської години громадський транспорт у місті сьогодні працював лише до 14.00.

Нещодавно подібна комендантська година діяла в Києві. Її запроваджували із 20.00 15 березня до 7.00 17 березня. Пересуватися по місту без спецперепусток було заборонено.

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Джерело: Олександр Старух, Запорізька міська рада

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Фото: УНІАН

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