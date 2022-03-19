Словаччина готова передати Україні свої зенітно-ракетні комплекси С-300 в обмін на гідну заміну.

— Я розумію, чого зараз потребує Україна. Всі ми намагаємося допомагати Україні, чим можемо… Наразі у Словаччині є єдина система С-300, тому я не можу її віддати, не маючи альтернативи, – сказав міністр оборони Словаччини Ярослав Надь 17 березня під час зустрічі із главою Пентагона Ллойдом Остіном.

Вже наступного дня, 18 березня, пресслужба Міністерства оборони Нідерландів підтвердила, що офіційна Братислава отримає системи ППО Patriot від Німеччини та Нідерландів.

Системи Patriot встановлять у центральній Словаччині для захисту від ракетних загроз. Вони будуть працювати в країні до шести місяців із середини квітня.

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Що таке С-300 та для чого він призначений?

С-300 — це зенітно-ракетна система середнього радіуса дії радянського виробництва.

Серійне виробництво системи під індексом С-300ПТ було розпочато в 1975 році. В 1978 році були завершені випробування системи, а в 1979 році перший полк С-300 став на бойове чергування.

Ця система призначена для боротьби з літаками стратегічної і тактичної авіації, крилатими, оперативно-тактичними та балістичними ракетами на висотах від 25 м до 27 км, та відстанях до 100 км в умовах інтенсивного радіопротидії.

Характеристики С-300

Велика дальність ураження, широкий діапазон висот і швидкостей, здатність вести одночасно 12 цілей.

Зенітно-ракетні комплекси С-300, об’єднані в угруповання засобів ППО, забезпечують безпеку від повітряного нападу площею в десятки тисяч квадратних кілометрів.

Ракетний комплекс може збивати літаки, крилаті і балістичні ракети на дистанціях від 5 до 150 км. При цьому не важливо, на якій висоті летить ціль – 10 м або 27 км.

Система всепогодна і може експлуатуватися в різних кліматичних зонах.