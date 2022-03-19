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Факти / Україна / Суспільство

Весь світ нас підтримує: Клички розповіли про гуманітарку та ситуацію у Києві

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
брати Клички

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко розповів про ставлення у світі до українців та України з часу повномасштабного вторгнення військ країни-агресорки Росії на нашу територію.

— Весь світ нас підтримує. Весь світ вважає себе українцями – це помітно за тим, як вивішують прапори люди, які, мабуть, жодного разу не були у нашій країні, але усі захоплюються нашою мужністю.

Вся наша нація об’єдналася і це бачить світ. Звісно, люди з великою повагою відносяться до українців та нашої чіткої позиції, нашої сили волі. Наша сила волі сильніша за будь-яку армію світу та будь-яку зброю, – розповів легендарний боксер.

Він також додав, що за останні дні було зібрано понад €100 млн фінансової допомоги та величезна кількість гуманітарної допомоги, яка надходить до України та вже є тут.

Під час телемарафону міський голова Києва Віталій Кличко подякував своєму братові за допомогу у тому, щоб столиця не опинилася на межі гуманітарної катастрофи. Віталій Кличко розповів також про ситуацію зараз у Києві.

— Тероборона вже перейшла до більш структурованої організації, блокпости вже більш системно працюють. Київ живе в нових реаліях. Зараз працює багато волонтерів, допомагаючи тим, хто цього потребує.

Кличко додав, що у Києві вже створений гуманітарний штаб, який працює ефективно. Там вже створено запаси харчів, води, завезені електрогенератори тощо.

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Фото: КМДА

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