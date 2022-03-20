Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleШоу-бізнесСпортДумкиПідтримати Факти ICTVНаживоСпецтемиВідео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 24 день війни
Вбили Вбили
112 дітей
Поранили Поранили
>140 дітей
Факти / Україна / Суспільство

Ворог мінує населені пункти: куди звертатися, якщо знайшов підозрілий предмет

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
небезпека, міни

Ворог мінує українські населенні пункти, переважно відступаючи зі своїх позицій. Про це попередили українців у Держспецзв’язку.

Міни та інші вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де: у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, на заміському відкритому просторі, у полях, лісах, у водоймах, на узбіччях доріг тощо.

– У містах, у першу чергу – це предмети, які можуть становити якусь цінність в окупованому місті: мобільний телефон, зброя або її деталі, аптечки, продуктові набори, дитячі іграшки тощо. Також вже зафіксовані випадки мінування тіл загиблих людей. У лісах та селах – це переважно “розтяжки”, які фактично мають викрити місцезнаходження укриття або схронів, – йдеться у повідомленні.

Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет

  1. В жодному разі не чіпайте його.
  2. Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або поліції (102).
  3. Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
  4. Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.
  5. Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.

міни

Читайте
У МВС дали поради щодо виявлення російських диверсантів: на що звертати увагу

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка