Ворог продовжує обстрілювати житлові квартали Миколаєва з реактивної артилерії. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

– Ворог продовжує обстрілювати житлові квартали з реактивної артилерії та реактивними снарядами, і робить це з відстані 50-70 кілометрів. Але бойові дії зараз відсуваються від Миколаєва в іншому напрямку, – сказав він.

Кім зазначив, що іноді у Миколаєві та деяких населених пунктах виникають проблеми з електропостачанням, проте ремонтні бригади швидко відновлюють всі пошкодження.

Щодо ситуації з продуктами, то за словами Віталія, у місті всього вистачає.