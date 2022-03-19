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Факти / Україна / Суспільство

Ворог обстрілює житлові квартали і відступає від Миколаєва – Кім

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Ворог продовжує обстрілювати житлові квартали Миколаєва з реактивної артилерії. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

– Ворог продовжує обстрілювати житлові квартали з реактивної артилерії та реактивними снарядами, і робить це з відстані 50-70 кілометрів. Але бойові дії зараз відсуваються від Миколаєва в іншому напрямку, – сказав він.

Кім зазначив, що іноді у Миколаєві та деяких населених пунктах виникають проблеми з електропостачанням, проте ремонтні бригади швидко відновлюють всі пошкодження.

Щодо ситуації з продуктами, то за словами Віталія, у місті всього вистачає.

– В Миколаєві на полицях магазинів всього вистачає, є супермаркети навіть наповнені. В селах ситуація дещо складніша, але ми підвозимо. Щойно вивільняється село з окупації, то ми відразу направляємо туди гуманітарний вантаж і забираємо мешканців, які хочуть виїхати чи не мають можливості там далі жити через зруйноване житло, – додав Кім.

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