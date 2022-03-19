Ворог продовжує обстрілювати житлові квартали Миколаєва з реактивної артилерії. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
– Ворог продовжує обстрілювати житлові квартали з реактивної артилерії та реактивними снарядами, і робить це з відстані 50-70 кілометрів. Але бойові дії зараз відсуваються від Миколаєва в іншому напрямку, – сказав він.
Кім зазначив, що іноді у Миколаєві та деяких населених пунктах виникають проблеми з електропостачанням, проте ремонтні бригади швидко відновлюють всі пошкодження.
Щодо ситуації з продуктами, то за словами Віталія, у місті всього вистачає.
– В Миколаєві на полицях магазинів всього вистачає, є супермаркети навіть наповнені. В селах ситуація дещо складніша, але ми підвозимо. Щойно вивільняється село з окупації, то ми відразу направляємо туди гуманітарний вантаж і забираємо мешканців, які хочуть виїхати чи не мають можливості там далі жити через зруйноване житло, – додав Кім.