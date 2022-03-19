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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |
Як отримати довідку переселенця

Як отримати довідку переселенця

Внутрішньо переміщені особи – це люди, які покинули свої домівки на окупованих територіях, але не перетнули міжнародний кордон, залишившись проживати в межах України. Факти ICTV детально розповідають хто та як може отримати довідку переселенця.

Хто має право отримати статус ВПО?

Внутрішньо переміщена особа – це громадянин України, іноземець або людина без громадянства, яка законно перебуває на території країни і має право на постійне проживання, але змушена покинути місце проживання в силу таких причин:

  • Збройний конфлікт.
  • Тимчасова окупація.
  • Прояв насильства.
  • Порушення прав людини.
  • Природні або техногенні надзвичайні ситуації.

На отримання довідки мають право особи, які після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” воєнного стану перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204 “Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми єПідтримка”, а саме:

  • Волинська область;
  • Донецька область;
  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Київська область;
  • м. Київ;
  • Луганська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Херсонська область;
  • Чернігівська область.

Як отримати довідку?

Заява подається внутрішньо переміщеною особою (в тому числі неповнолітніми дітьми – вік 14-18 років) особисто, а малолітніми дітьми (до 14 років), недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежено, – через законного представника.

Як отримати статус ВПО?

Щоб отримати довідку, потрібно довести, що ви жили у населеному пункті, де почалися бойові дії.

Увага! Довідка дійсна без позначки міграційної служби. Довідка безстрокова. Якщо після переміщення змінюється місце реєстрації проживання – статус ВПО зберігається.

Оскільки для отримання довідки ВПО відмітка про реєстрацію в паспорті вже не потрібна, достатньо підтвердити проживання на території, з якої ви переміщується.

Які документи можуть довести ваше місце проживання?

  • Військовий квиток з відомостями про проходження військової служби;
  • трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності;
  • документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;
  • свідоцтво про базову загальну середню освіту;
  • атестат про повну загальну середню освіту;
  • документи про професійно-технічну освіту; документ про вищу освіту (науковий ступінь);
  • довідка з місця навчання;
  • рішення районної виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;
  • медичні документи;
  • фотографії;
  • відеозаписи тощо.

У якому разі не видають довідку?

  • Немає підстави для внутрішнього переміщення.
  • Якщо надані відомості – фальшиві.
  • Заявник втратив документи, які посвідчують його особу.

Увага! Причиною відмови може стати втрата документа, а не недоліки в ньому, тобто, якщо у паспорт не встигли вклеїти фото у 25 або 45 років, то це не причина вам відмовляти. 

  • Якщо у заявника немає відмітки про реєстрацію місця проживання на території, з якої він переміщається і відсутні докази.
  • Коли докази не підтверджують факт проживання.

Рішення про відмову у видаванні довідки – тільки письмове. Керівник уповноваженого органу підписує його, вказуючи причини відмови й порядок оскарження цього рішення.

Підстави для повторного отримання довідки.

  • З’явилася нова причина переміщення.
  • Усунені підстави для відмови.
  • Відмову у видаванні довідки оскаржено у суді.
  • Довідка втрачена або зіпсована.

Що треба додати до заяви?

  • Документ, що посвідчує особу й підтверджує громадянство України чи спеціальний статус. Ксерокопії.
  • Якщо офіційного свідоцтва про реєстрацію місця проживання немає – будь-які можливі докази, зазначені вище.

Коли довідка буде готова?

  • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи видається безоплатно в день подання заяви.
  • Якщо відсутня помітка про реєстрацію, тоді упродовж 15 робочих днів.

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