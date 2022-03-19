Російські окупанти захоплюють жителів міста Маріуполь та насильно вивозять їх до РФ.

За даними Маріупольської міської ради, за останній тиждень на територію Росії було вивезено кілька тисяч осіб.

– Те, що сьогодні роблять окупанти – знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно захоплювали людей. Складно уявити, щоб у XXI столітті людей насильно вивозили в іншу країну. Мало того, що російські війська знищують наш мирний Маріуполь, вони пішли ще далі і почали вивозити маріупольців. Всі військові злочини з боку Росії мають отримати найжорсткіше покарання, – наголосив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Відомо, що окупанти вивозили мешканців Лівобережного району, які переховувалися в сховищі спорт-клубу Терраспорт. В укритті були переважно жінки та діти.

У цих районах точилися активні бої, тому підрозділи Збройних сил України відійшли від спортклубу та житлових будинків, щоби не привертати вогонь російських окупантів на місця, де перебуває цивільне населення.

Цим скористалися вороги, які захопили мешканців, збрехали їм про “евакуацію” і вивезли до окупованого Новоазовська.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко стверджує, що у фільтраційному таборі в Новоазовську в “евакуйованих” маріупольців забрали українські паспорти та перевірили мобільні телефони.