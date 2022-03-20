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Факти / Україна / Суспільство

Деяким посмертно: з початку війни 70 захисникам присвоєно звання Героя України

Юля Захарченко редакторка стрічки
Деяким посмертно: з початку війни 70 захисникам присвоєно звання Героя України

За весь час повномасштабної російської агресії вже 70 захисникам надали звання Героя України. 2 180 українців нагороджені орденами та медалями за мужність, за порятунок товаришів по службі та цивільних, за ефективні дії з оборони держави.

Президента України Володимира Зеленського у відеозверненні до громадян наголосив, що лише за 19 березня підписав указ присвоєння почесного звання 12 нашим військовим.

– Сьогодні підписав указ про нагородження державними нагородами України 161 нашого захисника. З них 40 – посмертно. І указ про присвоєння звання Героя України 12 військовослужбовцям. Восьми з них – посмертно, – зазначив президент України.

Зеленський вдень зустрівся з бійцями підрозділу особливого призначення Національної поліції КОРД: відзначив їхні дії нагородами, подякував за службу, захист мирних міст і допомогу армії.

– Можу сказати від імені всього нашого українського народу: ми вдячні кожному з вас. Кожному і кожній, хто захищає нашу державу і зупиняє армію окупантів, яку називали однією з кількох найпотужніших у світі, – наголосив Зеленський.

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Фото: Офіс президента

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