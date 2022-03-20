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Факти / Україна / Суспільство

Міноборони спростувало фейк, що на заході України “більше мобілізують переселенців”

Юля Захарченко редакторка стрічки
Міноборони спростувало фейк, що на заході України “більше мобілізують переселенців”

В Україні спростували черговий російський фейк, що нібито у західному регіоні України більше мобілізують вимушено переселених громадян.

В ефірі телеканалу ICTV заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, яка насправді пропорція мобілізованих серед жителів західних областей та переселенців.

– Дійсно зараз оголошена мобілізація. Всі знають, що указ президента виданий від 24 лютого. Сьогодні відбувається широка мобілізація. Це велика кількість людей, тому що сьогодні дійсно для оборони України потрібна велика кількість людей, які зможуть бути на фронті. У всіх регіонах України здійснюється однакова мобілізація, немає вибіркового підходу, тому що вже поширюється інформація про нібито у західних областях більше мобілізують вимушено переселених осіб. Це не так, – наголосила Маляр.

Заступниця міністра оборони України зазначила, що всюди на території держави здійснюється мобілізація для оборони від російських військ.

– Я була у територіальних центрах комплектування на заході України. Повірте, що співвідношення геть інше. 9/10 людей, які зараз мобілізовуються на заході України, це місцеві жителі, а лише 1/10 громадян – це вимушено переселені особи.

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Фото: Міноборони

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