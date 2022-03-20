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Факти / Україна / Суспільство

Найближчим часом ворог спробує форсувати річку Ірпінь

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
річка Ірпінь

Основним завданням ворога залишається оточення та захоплення Києва з північного та північно-західного напрямків. Про це повідомляють на сторінці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців у Telegram.

— Не виключається, що найближчим часом ворог здійснить спробу форсування річки Ірпінь, – йдеться у повідомленні.

Наразі ворожі угруповання проводять ротацію. З боку загарбників активно ведеться повітряна розвідка позицій наших військ. Вони намагаються налагодити логістику.

Поблизу столиці ворог хаотично обстрілює житлові масиви та інфраструктуру населених пунктів.

Наразі в усіх районах продовжується робота з нарощування оборони, а сили оборони перебувають у підвищеній боєготовності, зокрема зміцнюються блокпости, зводяться фортифікаційні оборонні споруди.

Там зазначають, що ситуація біля столиці складна, але контрольована.

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Джерело: 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців

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Фото: Depositphotos

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