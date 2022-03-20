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Факти / Україна / Суспільство

Пожежа на Львівщині: у місті Кам’янка-Бузька горить ратуша

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Кам'янка-Бузька

На Львівщині у місті Кам’янка-Бузька сталася пожежа у будівлі ратуші. Зараз на місці події працюють рятувальники.

За даними міської ради, горить дах будівлі мерії. Причина пожежі поки невідома. Відео інциденту вже з’явилося у місцевому Telegram-каналі.

Раніше ми писали про пожежі у Харкові, які спахахнули внаслідок обстрілів міста російськими військами на Північний Салтівці та Великій Данилівці.

Крім цього, ворожий снаряд влучив у житлові будинки в районі ХТЗ, через що загинув чоловік та 9-річна дитина.

Нагадаємо, що 20 березня почалася 25-та доба повномасштабної війни в Україні. За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Кам’янка-Бузька міська рада

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