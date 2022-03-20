Російська військова кампанія досягла своєї кульмінації – Інститут вивчення війни

Українські війська розгромили початкову російську кампанію цієї війни.

Про це повідомляє ISW.

Вторгнення мало на меті проведення повітряно-десантних і механізованих операцій із захоплення Києва, Харкова, Одеси та інших великих міст України, щоб змінити владу в Україні.

Проте, як зазначає Інститут вивчення війни, ця кампанія досягла кульмінації. Російські війська продовжують терпіти тотальні невдачі та втрати, що навряд чи допоможе досягти поставленої мети.

Російські війська зосередили значну бойову міць навколо Маріуполя.

– Якби росіяни швидко або з відносно невеликими втратами зайняли Маріуполь, вони, ймовірно, змогли б перемістити достатньо бойових сил на захід у бік Запоріжжя та Дніпра, щоб загрожувати цим містам. Однак тривала облога Маріуполя серйозно послаблює російські сили на цій осі, – зазначають в Інституті.

Там додають, що підтверджена смерть командира російської 150-ї мотострілецької дивізії, ймовірно, свідчить про масштаби збитків, які українські захисники завдають загарбникам.

Російські війська на півдні, схоже, зосереджуються на наступі на Кривий Ріг, щоб ізолювати, а потім захопити Запоріжжя та Дніпро із заходу, але навряд чи їм це вдасться.

Оскільки російські війська не змогла взяти Маріуполь, то захопити Кривий Ріг, Запоріжжя та Дніпро, які набагато більші за розмірами, їм точно не вдасться.

ISW зазначає, що Росія продовжує залучати підрозділи зі своєї морської піхоти з усіх флотів, тому що ці підрозділи є відносно більш боєздатними, ніж рядові російські полки та бригади.

– Морська піхота Чорноморського флоту, ймовірно, є найбільшою групою готових резервних сил, яку російські військові ще не створили, – повідомляє ISW.

Кульмінацією початкової російської кампанії є умов глухого кута на більшій частині території України. Адже армію РФ усюди зустрічає опір.

Проте, як зазначають в ISW, ця безвихідь може бути жорстокою та кривавою для мирних українців.