В Україні триває оптимізація блокпостів – їх скоротять до 800-900

В Україні мають намір скоротити число блокпостів до 800-900. Це пов’язано з тим, що їх створили настільки багато, що вони ускладнили логістику у країні.

Про це повідомив радник очільника Міністерства внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

За його словами, з початку повномасштабної війни Росії проти України мало не кожна громада намагалася встановити свій блокпост. Причому доходило до того, що ті, хто на них стояв, не знали, що відбувається на сусідніх блокпостах.

— На початок минулого тижня було скорочено їхню кількість до приблизно 1 500 по всій країні, зараз їхня оптимізація триває. У цілому, я думаю, ми дійдемо десь до цифри 800-900 у найближчі дні. Тобто, цього буде достатньо для того, щоб забезпечити з одного боку, безпеку, з іншого боку – нормальну логістику по всій країні, – зазначив він.

Денисенко уточнив, що місцева влада, поліція, Нацгвардія і Тероборона спільно почали оптимізацію всіх цих блокпостів. Після цього одночасно закипіла робота з налагодження комунікації між бійцями на різних блокпостах.

Факти ICTV ведуть текстову трансляцію, де розповідають про головні події війни РФ проти України.