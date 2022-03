Ймовірність висадки російського морського десанту в Одеській області чи самому місті – низька, адже практично всі перекинуті з’єднання морської піхоти РФ уже задіяні в боях на території України.

Conflict Intelligence Team зазначає, що 15 березня військово-морський аналітик Х. Саттон повідомив, що частина кораблів Чорноморського флоту, які до цього поверталися до Криму, знову вирушили у напрямку Одеси.

Вранці 21 березня одеська влада повідомила, що російські кораблі обстріляли кілька домоволодінь.

Сценарій морського десанту з метою захоплення Одеси з’являвся на передвоєнних картах на основі даних західних розвідок, та на карті вторгнення, яку продемонстрував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Just looking at where Russian ground forces are, which is not substantially past Mykolaiv, I’m skeptical any landing off of Odesa would work out. Not much they can link up with. https://t.co/kHpxGvkrIP

— Michael Kofman (@KofmanMichael) March 15, 2022