Ймовірність висадки російського морського десанту в Одеській області чи самому місті – низька, адже практично всі перекинуті з’єднання морської піхоти РФ уже задіяні в боях на території України.

Conflict Intelligence Team зазначає, що 15 березня військово-морський аналітик Х. Саттон повідомив, що частина кораблів Чорноморського флоту, які до цього поверталися до Криму, знову вирушили у напрямку Одеси.

***BREAKING*** Substantial #Russian Navy force, including landing ships, advancing on Odessa area today. Seen 09:47 UTC in satellite imagery Found together with @detresfa_ pic.twitter.com/sDdZHDPJ1r — H I Sutton (@CovertShores) March 15, 2022

Вранці 21 березня одеська влада повідомила, що російські кораблі обстріляли кілька домоволодінь.

Сценарій морського десанту з метою захоплення Одеси з’являвся на передвоєнних картах на основі даних західних розвідок, та на карті вторгнення, яку продемонстрував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Just looking at where Russian ground forces are, which is not substantially past Mykolaiv, I’m skeptical any landing off of Odesa would work out. Not much they can link up with. https://t.co/kHpxGvkrIP — Michael Kofman (@KofmanMichael) March 15, 2022

При цьому аналітик Майкл Кофман не вважає висадку десанту можливою, поки російські наземні війська не підійдуть до Одеси, обійшовши або взявши Миколаїв.

— Проте ми не впевнені, що навіть у цьому випадку Росія матиме достатньо підготовлених сил на здійснення десанту. Річ у тім, що за наявними даними, практично всі перекинуті з’єднання морської піхоти РФ вже так чи інакше задіяні в боях на території України, – зазначають у CIT.

Зазначається, що безпосередньо у Криму, дислокується 810 окрема бригада морської піхоти Чорноморського флоту. За даними видання Грати, після висадки на Херсонщині до 80 військовослужбовців цього підрозділу відмовилися брати участь у війні проти України. Інформацію про відмовників підтвердив полонений військовий 810 бригади.

А ще щонайменше одна батальйонна тактична група цієї бригади воює на Донбасі. Щодо інших бригад морської піхоти, які були перекинуті перед вторгненням, то щодо них також є прямі або непрямі свідчення участі в сухопутних боях на території України.

У CIT зазначають, що для повноцінного десанту доведеться протягом тривалого часу перекидати ще не задіяних морпіхів, повертати вже пошарпані БТГр у Крим з материкової України або висаджувати різношерстими силами з декількох різних бригад. Але для цього потрібно щонайменше вихід сухопутних військ до Одеси з півночі, а це поки що дуже далека загроза.

Таким чином, аналітики вважають ймовірність морського десанту в Одесі чи області низькою, хоча таку можливість все одно не можна повністю це відкидати.

Джерело: Conflict Intelligence Team