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Факти / Україна / Суспільство

Допомога вимушеним переселенцям: хто та як може отримати

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
гривні

Люди, які вимушено перемістились через активні бойові дії, отримають по 2 або 3 тис. грн допомоги на проживання.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що внутрішньо переміщені особи, які змушені були покинути місце постійного проживання у зв’язку з широкомасштабним вторгненням РФ в Україну, отримають допомогу на проживання від держави у розмірі 3 тис. грн на кожну дитину або людину з інвалідністю, та у розмірі 2 тис. грн на кожну іншу особу.

Хто саме отримає допомогу?

Люди, які перемістилися з тимчасово окупованої території у АР Крим і м. Севастополі, а також з територій активних бойових дій, які визначені в переліку, затвердженому розпорядженням Кабміну від 6 березня 2022 року №204, і отримали довідку про перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб.

Допомогу автоматично, без додаткового звернення, отримають внутрішньо переміщені особи, які станом на 1 березня 2022 року отримували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання,  зокрема на оплату ЖКП відповідно до постанови Кабміну від 1 жовтня 2014 року №505.

Лазебна зазначила, що допомогу отримають ы люди, які є повторними переселенцями.

Як надаватиметься допомога?

Допомога надаватиметься у таких розмірах:

  • для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн на місяць,
  • для інших осіб – 2 тис. грн на місяць.

Виплата допомоги здійснюється через Ощадбанк на банківський рахунок (за стандартом IBAN), який отримувач вказав у заяві на допомогу.

Допомога надається щомісячно з місяця звернення на увесь період введення воєнного стану плюс один місяць після його припинення чи скасування.

Виплата відбувається за повний місяць незалежно від дати звернення чи скасування воєнного стану.

Як отримати допомогу?

  1. Стати на облік як внутрішньо переміщена особа та отримати відповідну довідку.
  2. Подати заяву на отримання допомоги на проживання.

— Заяву з наступного тижня можна буде подати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг, – повідомили у Мінсоцполітики.

Після необхідних доопрацювань подати заяву можна буде через програмні засоби порталу Дія. Орієнтовно доопрацювання буде завершено до кінця місяця.

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Джерело: Мінсоцполітики

Фото: Unsplash

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