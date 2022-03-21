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Факти / Україна / Суспільство

На Миколаївщині розпочалася посівна кампанія – голова ОВА Віталій Кім

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
На Миколаївщині розпочалася посівна кампанія – голова ОВА Віталій Кім

На Миколаївщині, у місцях, де не відбувалися бойові дії, вже розпочалася посівна. Своєю чергою, у місцях, де окупанти відступили, наразі проводяться підготовчі заходи до початку посівної кампанії. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

За його словами, у полях, де не було окупантів, вже працює відповідна техніка та проводиться посівна робота.

– У місцях, де не було в області окупантів, трактори вже в полях. У тій частині, де вони відступили, розчищаємо і готуємося до посівної, – повідомив Кім.

Також голова Миколаївщини розповів, що область активно використовує ворожі ресурси, які окупанти залишили під час відступу.

– Щодо логістики та військових запасів, які нам підкинули орки – все добре, ресурсів все більше. Просуваємось впевнено, займаємось необхідною роботою, – запевнив він.

У своєму зверненні Віталій Кім звернувся до колаборантів, закликавши їх залишити місто та негайно перестати допомагати ворогу.

– Ті, хто допомагає окупантам, краще йдіть із міста. Ми вас знайдемо всіх, – зазначив голова Миколаївської ОВА.

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