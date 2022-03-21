Нова пошта внесла зміни у графік роботи на 21 березня 2022 року.

З 13 березня відділення Нової пошти працюють і в неділю.

У Миколаєві працюють два відділення №2 та №3 виключно на видачу гуманітарних вантажів

Графік роботи по буднях:

Львів – з 9:00 до 19:00

Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Луцьк, Житомир, Рівне, Ужгород, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Херсон, Чернівці, Хмельницький – з 9:00 до 18:00 (виняток – відділення № 1 , 2, 34 в Одесі працюють з 9:00 до 17:00)

Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9:00 до 16:00

Суми – з 9:00 до 15:00

Харків та інші міста – з 9:00 до 17:00

Як працює Нова пошта у суботу:

Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Львів, Луцьк, Житомир, Рівне, Ужгород, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Херсон, Чернівці, Хмельницький – з 9:00 до 18:00 (виключення – відділення №1,2, 34 в Одесі працюють з 9:00 до 17:00)

Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9:00 до 16:00

Суми – з 9:00 до 15:00

Харків та інші міста – з 9:00 до 17:00

Неділя – графік роботи:

Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Львів Луцьк, Житомир, Рівне, Ужгород, Тернопіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Кропивницький, Черкаси, Полтава, Херсон, Чернівці, Хмельницький – з 10:00 до 18:00 (виключення – відділення № 1,2, 34 в Одесі працюють з 10:00 до 17:00)

Старобільськ, Шостка, Конотоп, Ромни – з 9:00 до 16:00

Суми – з 9:00 до 15:00

Харків та інші міста – з 10:00 до 17:00

Зверніть увагу, що якщо в місті діє комендантська година, то Нова пошта відкривається вранці на годину пізніше і закривається ввечері на годину раніше.

Які відділення працюють станом на 21 березня 2022 року

Якщо ваше відправлення перебуває в іншій області, можна зробити безкоштовну переадресацію в місце, де його зручно отримати. Для цього достатньо натиснути функцію Переадресація у трекінгу на сайті чи в мобільному додатку, а також обрати відділення.

Зберігання усіх посилок, які зараз є на Новій пошті, безкоштовне.

Які послуги надає Нова пошта:

Відправка та отримання посилки

Міжнародні відправлення

Поповнення мобільного

Грошові перекази

Зняття готівки

Крім того, на відділеннях Нової пошти можна без комісії надіслати гроші на спецрахунок Збройних сил України або благодійним організаціям “Фонд Сергія Притулку” та “Повернись живим”