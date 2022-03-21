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Факти / Україна / Суспільство

Комендантська година в Україні 2022: в яких регіонах діють обмеження

Юля Захарченко редакторка стрічки
Комендантська година в Україні 2022: в яких регіонах діють обмеження

Через воєнний стан в Україні та масштабне вторгнення російсько-окупаційних військ у різних містах та населених пунктах запровадили комендантську годину. Згідно з чинним законодавством, обмеження на пересування у певні години доби без документів можуть запровадити у разі надзвичайного або воєнного стану.

Комендантська година в Україні 2022

  • Київ – з 20.00 до 07.00
  • Київська область – з 20.00 до 7.00.
  • Волинська область – з 22.00 до 6.00;
  • Вінницька область – з 22.00 до 6.00;
  • Дніпропетровська область – з 20.00 до 6.00;
  • Донецька область – з 18.00 до 6.00;
  • Житомирська область – з 22.00 до 6.00;
  • Закарпатська область – не вводили;
  • Запорізька область – з 19.00 до 6.00; Запоріжжя – з 19 березня о 16.00 і завершиться 21 березня о 6.00.
  • Івано-Франківська область – з 22.00 до 7.00;
  • Кіровоградська область – з 20.00 до 6.00;
  • Львівська область – з 22.00 до 6.00;
  • Миколаївська область – з 19.00 до 6.00;
  • Одеська область – з 19.00 до 6.00;
  • Полтавська область – з 19.00 до 6.00;
  • Рівненська область – з 22.00 до 6.00;
  • Сумська область – з 18.00 до 6.00;
  • Тернопільська область — з 22.00 до 6.00;
  • Харківська область – з 18.00 до 6.00;
  • Херсонська область – з 22.00 до 6.00; у Херсоні – з 20.00 до 6.00;
  • Хмельницька область – з 21.00 до 6.00.
  • Черкаська область – з 20.00 до 6.00; в Умані – з 19.00 до 6.00;
  • Чернівецька область — з 22.00 до 6.00;
  • Чернігівська область – з 20.00 до 6.00.

Громадський транспорт під час комендантської години у містах та населених пунктах не працюватиме. Водночас станції метрополітену в Києві, Харкові, Дніпрі та Кривому Розі залишатимуться доступними для укриття у цілодобовому режимі. Громадян закликають залишатися вдома.

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Щоб пересуватися у регіонах за крайньої потреби під час комендантської години, обов’язково потрібно мати з собою документи, які підтверджують вашу особу.

Рішенням Ради оборони Житомирщини на всій території області ввели заборону на продаж алкогольних напоїв.

У Києві з 1 березня суворо забороняється продаж алкогольних напоїв. Так само є заборона і в Миколаївській області.

На території Донецької області з 1 березня встановлюється ще й спеціальний режим світломаскування терміном на 30 діб.

У Вінницькій області з 3 березня трамваї, тролейбуси й автобуси працюватимуть з 9.00 до 20.00, магазини та аптеки — з 10.00 до 19.00.

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Фото: Depositphotos

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