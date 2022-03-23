З Бердянська та Маріуполя сьогодні евакуювали близько 7 тис. людей на спеціальних автобусах та власному транспорті. До Бердянська вдалося завезти гуманітарну допомогу – їжу та медикаменти.

– З міста Бердянськ евакуювали 1,1 тис. маріупольців. Зараз вони вже у безпеці у місті Запоріжжя. Також гуманітарним коридором з Маріуполя до Запоріжжя сьогодні дісталися 5 926 людей на власному транспорті, – повідомила Ірина Верещук.

Російські війська вкотре порушили домовленості, не пустивши автобуси для евакуації маріупольців з селища Нікольське та села Мелекіне. 11 автобусів та дві машини рятувальної служби захопили на ворожому блокпості на в’їзді до міста Мангуш та відвели у невідомому напрямку.

Загарбники взяли в заручники чотирьох офіцерів Державної служби з надзвичайних ситуацій та 11 водіїв. Зараз проводяться перемовини для їхнього звільнення з полону.

Сьогодні до Бердянська доїхали 24 автобуси, які 23 березня о 9.00 розпочнуть забирати людей в точці збору біля міського спорткомплексу. Разом з автобусами завезли у місто дві вантажівки з гуманітарною допомогою та два муковози.

Вранці 23 березня із Запоріжжя планується відправлення додаткових автобусів та бензовозу з пальним для дозаправки автомобілів маріупольців у Бердянську.

У Бердянську продовжують працювати штаби, де людям надають необхідну допомогу. Постійні номери штабів для допомоги у Бердянську:

3-62-76 та 3-52-52;

+38(097)551-59-17;

+38(050)439-75-29.

Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям у місті Запоріжжя:

+38(095)220-41-11;

+38(067)220-41-12;

0800-503-508.

На 23 березня додатково планують домовитися про гуманітарні коридори у Київській, Запорізькій, Харківській та Луганській областях.