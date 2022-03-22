Над Миколаївською областю ЗСУ збили російську ракету, яка летіла у бік Кропивницького. Про це повідомило Командування ДШВ ЗСУ.

– Під час бойового чергування підрозділ протиповітряної оборони в небі над одним із населених пунктів Миколаївської області зафіксував і точним пострілом з ПЗРК Ігла знищив російську крилату ракету, що летіла у напрямку м. Кропивницького, – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що ракета була заряджена 400 кг тротилу.

– Навіть страшно уявити, скільки б могло загинути цивільних людей, якби 400 кг тротилу (що несла в собі ракета- вбивця), впала на мирне місто, – додали у ЗСУ.

Раніше ми писали, що в ніч на 22 березня російські війська завдали удару по морському порту в Миколаєві. Внаслідок обстрілу значно постраждала інфраструктура порту, але поранених, за попередніми даними, немає.