Майже місяць під контролем ворога: яка ситуація у селах Чернігівської області

Ситуація у селах та містечках Чернігівщини на півночі біля кордону з Білоруссю залишається важкою.

Про це в інтерв’ю ВВС розповів керівник облдержадміністрації В’ячеслав Чаус.

За його словами, деякі населені пункти вже майже місяць перебувають під тимчасовим контролем ворога.

– Я не можу вам сказати точну кількість окупованих населених пунктів. І я б взагалі не застосовував слово “окуповані”, я назвав би це “території, до яких ми тимчасово не маємо доступу”. Їх, загалом, не так і багато, це більшість північних територій області, які є недоступними, – пояснив Чаус.

Він уточнив, що там розгортається гуманітарна криза через неможливість доставити продовольство. Також фіксуються випадки викрадення російськими загарбниками керівників українських громад та місцевих активістів.

Проте, за словами голови ОДА, на Чернігівщині немає жодних фактів співпраці з агресорами РФ.

– На території, навіть ті, які зараз не повністю контрольовані нами, ми доставляємо продукти та ліки майже до кожного села та кожної громади. Є винятки: це ті населені пункти, де справді ситуація критична, кричуща – ми туди просто не маємо доступу. Сподіваюся, це не триватиме довго, – сказав Чаус.

За його словами, найбільше від обстрілів страждають Чернігів та найближчі села, а також містечко Ніжин на південь від обласного центру. На цій лінії вдалося зупинити значні сили ворога, насамперед танкові батальйони.

Російським загарбникам не вдається проломити українську оборону. Але мирне населення зазнає значних втрат – точну цифру Чаус назвати відмовився.