Мер Борисполя закликав жителів виїхати з міста

Мер Борисполя Володимир Борисенко закликав мешканців міста виїхати.
Борисенко пояснив це тим, що чим менше цивільного населення перебуває в місті, тим легше працювати Збройним силам.
Про це мер Борисполя повідомив у своєму Фейсбук.
Борисенко зазначив, що це стосується як жителів міста, так і тих, хто приїжджає з окупованих територій чи територій бойових дій.
– Я звертаюсь до цивільного населення бути розумними і звернутися на наш кол-центр і, за можливості, виїхати з міста. Хто не має можливості – вивеземо, хто має – організовано в колонах своїми автомобілями можете виїхати, – сказав Борисенко.
Він наголосив, що евакуація з Борисполя до західних областей України відбувається щодня.
– Як показує практика місць, де зараз йдуть бої, чим менше цивільного населення знаходиться в місті, тим легше працювати Збройним силам. Тому давайте так. Нагальної потреби перебувати зараз у місті немає. Бої точаться вже навколо, – звернувся Борисенко до жителів Борисполя.