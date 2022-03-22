Мер Борисполя закликав жителів виїхати з міста

Мер Борисполя Володимир Борисенко закликав мешканців міста виїхати.

Борисенко пояснив це тим, що чим менше цивільного населення перебуває в місті, тим легше працювати Збройним силам.

Про це мер Борисполя повідомив у своєму Фейсбук.

Борисенко зазначив, що це стосується як жителів міста, так і тих, хто приїжджає з окупованих територій чи територій бойових дій.

– Я звертаюсь до цивільного населення бути розумними і звернутися на наш кол-центр і, за можливості, виїхати з міста. Хто не має можливості – вивеземо, хто має – організовано в колонах своїми автомобілями можете виїхати, – сказав Борисенко.

Він наголосив, що евакуація з Борисполя до західних областей України відбувається щодня.