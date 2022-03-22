Завершився 26-й день протистояння українців повномасштабному вторгненню російсько-окупаційних військ. Ворог тимчасово утримує сухопутний коридор з Кримом та блокує вихід до Азовського моря.

За даними Генштабу ЗСУ, завдяки героїчним діям наших захисників над містом Макаровом піднято державний прапор України, а ворог відкинутий.

Втративши наступальний потенціал, російські окупаційні війська продовжують формувати та переміщувати резерви з території Росії до кордонів України.

У зв’язку з великими безповоротними та санітарними втратами особового складу у ЗС РФ призупинено планове звільнення з військової служби офіцерів, прапорщиків та сержантів.

Військово-політичне керівництво Росії здійснює агресивну пропагандистську діяльність, спрямовану на білоруських військових щодо збройного вторгнення на територію України.

На Поліссі протягом доби противник намагався активізувати ведення наступальних дій на декількох напрямках – ворог зазнав втрат та не досяг успіху.

На Сіверському напрямку противник продовжує відновлення наступальних спроможностей шляхом введення на територію України додаткових підрозділів.

Загарбники продовжують обстріли Чернігова та інших населених пунктів, не залишають спроб наступу на Бровари, намагаються поповнювати запаси та вести розвідку.

На Слобожанському напрямку противник активних наступальних дій не проводить, продовжує частково блокувати Суми, здійснює артилерійські обстріли Харкова.

Ворожі війська намагаються відновити ділянку залізниці від міста Валуйки до Куп’янська для тилового забезпечення угрупування російської армії.

На Донецькому та Луганському напрямках противник продовжує спроби просунутись та закріпитись, успіху не мав.

Українські захисники відбили 13 атак ворога та знищили 14 танків, вісім БМП, два МТ-ЛБ, три артилерійські системи та чотири автомобілі. Підрозділи ППО уразили дві повітряні цілі противника. Втрати особового складу ворога становлять близько 300 осіб (інформація уточнюється).

Оборонці Маріуполя знищили патрульний катер Раптор та комплекс радіоелектронної боротьби Леєр-3. На Миколаївському напрямку противник змушений відступити на невигідні рубежі після контратаки ЗСУ.