Росіяни продовжують розповсюджувати фейки для того, щоб постати в образі жертви та отримати співчуття в очах європейців. Про чергові інформаційні “вкиди” РФ повідомив радник Офісу президента Сергій Лещенко.
Він зазначив, що у мережі почали з’являтися фейки про мітинги на підтримку Росії. Таким чином країна-агресор прагне отримати міжнародне визнання.
– Вони бачать, що весь світ підтримує Україну, що збираються мільйони людей на підтримку в Європі та Америці. Вони залучають свої держави-сателіти. За даними RT, мітинг на підтримку Росії відбувся в Сирії, а також у Киргизстані, – сказав він.
До російської пропаганди долучився і колишній народний депутат Ілля Ківа.
– Він нібито повідомив, що найближчими двома тижнями українські націоналістичні групи планують провести в Україні державний заколот на чолі з Віталієм Кличком. Для нас, українців, це звучить як анекдот, а для росіян – черговий привід задуматися про те, що Україна захоплена націоналістами, – розповів Лещенко.
Ще один фейк – причетність українців до масових вбивств у Казані, які відбулися минулого року в школі.
– Можна лише порадити росіянам вирішувати свої внутрішні проблеми без залучення українців. А українцям зберігати критичне мислення, довіряти офіційним ресурсам та нашій армії й політичному керівництву, – додав Лещенко.