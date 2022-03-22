Росіяни продовжують розповсюджувати фейки для того, щоб постати в образі жертви та отримати співчуття в очах європейців. Про чергові інформаційні “вкиди” РФ повідомив радник Офісу президента Сергій Лещенко.

Він зазначив, що у мережі почали з’являтися фейки про мітинги на підтримку Росії. Таким чином країна-агресор прагне отримати міжнародне визнання.

– Вони бачать, що весь світ підтримує Україну, що збираються мільйони людей на підтримку в Європі та Америці. Вони залучають свої держави-сателіти. За даними RT, мітинг на підтримку Росії відбувся в Сирії, а також у Киргизстані, – сказав він.

До російської пропаганди долучився і колишній народний депутат Ілля Ківа.

– Він нібито повідомив, що найближчими двома тижнями українські націоналістичні групи планують провести в Україні державний заколот на чолі з Віталієм Кличком. Для нас, українців, це звучить як анекдот, а для росіян – черговий привід задуматися про те, що Україна захоплена націоналістами, – розповів Лещенко.

Ще один фейк – причетність українців до масових вбивств у Казані, які відбулися минулого року в школі.