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Факти / Україна / Суспільство

Окупанти викрали старосту села Грем’яч на Чернігівщині: відкрито кримінальне провадження

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
військові рф

На Чернігівщині російські окупанти викрали старосту села Грем’яч, що розташоване на українсько-російському кордоні. Поліція розслідує обставини злочину.

Згідно з даними Чернігівської обласної прокуратури, розпочато досудове розслідування за фактом насильницького зникнення людини – ч. 1 ст. 146-1 Кримінального кодексу України.

– 21 березня військовослужбовці збройних сил Російської Федерації незаконно вивезли в бік українсько-російського кордону старосту села Грем’яч Новгород-Сіверської територіальної громади Чернігівської області. Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено Новгород-Сіверському районному відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, – повідомили в обласній прокуратурі.

Раніше про викрадення представників місцевого самоврядування повідомляв голова Чернігівської військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

За його інформацією, у селі Андріївка Михайло-Коцюбинської громади росіяни затримали старосту, але 21 березня його відпустили. Також затримали місцеву депутатку, директорку школи.

Жителі села Нова Басань однойменної громади повідомляли про викрадення двох представників місцевого самоврядування.

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