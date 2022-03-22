Страх ескалації не врятує: Єрмак звернувся до Chatham House щодо військової допомоги

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак в онлайн-форматі виступив у Chatham House.

Для тих, хто не знає, Chatham House (Королівський інститут міжнародних відносин) – це британський аналітичний центр у галузі міжнародних відносин. Це неурядова організація.

– Росія хоче знищити нашу країну – це їхня єдина мета. І це перша в історії історіософська війна. Сили вторгнення не досягли поставлених цілей швидко. Тому агресор намагається спровокувати гуманітарну катастрофу, знищити критичну цивільну інфраструктуру та промисловий потенціал, – заявив Єрмак перед Chatham House.

Він наголосив, що у цій війні гинуть наші люди, а ЗСУ мужньо відстоюють українську землю. Проте нам не виграти війни без наступальної зброї.

– Ми мусимо зважати, що війна йде на нашій території. Що гинуть наші люди. Що руйнуються наші міста. Наші Збройні сили та громадяни тримаються з надлюдською мужністю, але війну не виграти без наступальних озброєнь, без ракет середньої дальності, які можуть бути засобом стримування. В нашому випадку – стримування, а не агресії, – заявив очільник Офісу президента.

Крім того, Єрмак зазначив, що без повноцінного ленд-лізу ми можемо лише оборонятись. Ленд-ліз — програма, за якою США, частково на безоплатній основі, передавали своїм союзникам у Другій світовій війні боєприпаси, техніку, продовольство.

– Але неможливо ефективно захищатись довго без надійної ешелонованої системи протиповітряної оборони, яка збиває ворожі та балістичні ракети на далекій відстані. Однак нам її не дають. Як не дають винищувачів. Нас не хочуть бачити в НАТО. Цей страх ескалації зрозумілий. Але він не врятує, – заявив Андрій Єрмак.