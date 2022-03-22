Станом на 21.00 ситуація у Борисполі спокійна та контрольована Збройними силами України, бойових дій на території району не відбувається. Про це повідомив голова гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба.

Він зазначив, що жителів міста закликають за можливості виїхати через ймовірні атаки ворога.

– Запевняю вас, що йшлося про ймовірні атаки ворога, до яких ми, звісно, готові. Наразі ситуація у місті та районі повністю стабільна, спокійна та контрольована Збройними силами України. Жодних евакуацій з міста, району не організовується, тим паче – під час комендантської години. У цьому нема потреби, – додав очільник гумштабу.

Нагадаємо, що раніше мер Борисполя Володимир Борисенко закликав жителів міста виїхати.

Він пояснив це тим, що чим менше цивільного населення перебуває в місті, тим легше працювати Збройним силам. За його словами, це стосується як жителів міста, так і тих, хто приїжджає з окупованих територій чи територій бойових дій.