У Чернігові залишаються близько 130 тис. людей, понад половина жителів виїхала – мер міста

У Чернігові зараз залишається орієнтовно 130 тис. місцевих жителів. Після початку війни в Україні з міста виїхало близько 150-155 тис. людей.

Міський глава Чернігова Владислав Атрошенко зазначив, що у місті фіксують проблеми з ремонтом об’єктів критичної інфраструктури.

– Точного підрахунку не ведемо, але за моїми відчуттями у місті залишається орієнтовно 130 тис. людей. До війни було 285 тис. осіб, тож приблизно 150-155 тис. людей виїхало. Зараз у місті залишається дуже мало тих, хто реально може ремонтувати об’єкти критичної інфраструктури, із цим є проблеми. З-поміж людей, які залишилися, значуща частина тих, хто просто сам не в змозі дати собі ради, – розповів мер Чернігова.

За даними Чернігівської ОДА (ОВА), з міста евакуювали десятки дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та інших вразливих категорії, поїхали з області та зараз перебувають у безпеці.

Учнів інтернатних закладів вивезли до Львівської та Івано-Франківської області, де про них піклуватимуться соціальні працівники та представники благодійних фондів.

Вихованців ще одного реабілітаційного закладу змогли доставити в іншу більш безпечну локацію на території Чернігівської області.

Пацієнтів обласної дитячої лікарні евакуйовано до Києва. Централізована повномасштабна евакуація досі лишається небезпечною у зв’язку з великим ризиком обстрілів, наголосили у Чернігівській ОДА (ОВА).