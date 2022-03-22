У Херсоні та області знову працює інтернет – Держспецзв’язку

У Херсоні та області місцеві жителі знову можуть користуватися інтернетом без перешкод. Укртелеком відновив можливість надання послуг у регіоні.

За даними Держслужби спецзв’язку та захисту інформації України, у декількох регіонах знову працюють районні вузли зв’язку.

– Укртелеком зранку відновив надання послуг у Запорізькій області: зараз там працює вже 70% районних вузлів зв’язку. Ввечері фахівці компанії відновили інтернет-доступ на Донеччині. Зараз в області працює 65% районних вузлів, решта поки недоступні через локальні пошкодження мережі.

Фахівці-телекомівці продовжують відновлення інтернету у Донецькій області, де 20 березня не вдалося закінчити ремонтні роботи.

Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють. Послуги електронних комунікацій надають у всіх регіонах, крім Чернігівської та Луганської областей.

Мобільні оператори працюють над відновленням надання послуг у низці регіонів, наприклад, у звільнених районах під Києвом та населених пунктах, де відбувалися активні бої.