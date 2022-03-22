В Україні створили портал єДопомога, за допомогою якого можна надати чи отримати допомогу.

Проект об’єднує можливості країни, міжнародних неурядових організацій та волонтерів.

Для того, щоб доєднатися до нього, треба заповнити форму. Вони відрізняються для тих, хто надає та отримує допомогу.

Бланки:

для громадян, які потребують допомоги

для волонтерів чи громадян, які бажають допомогти

Заявки швидко обробляються, щоб допомогу отримали саме ті, хто її потребує.

Наразі в Україні через військові дії громадяни залишилися без домівок, базових речей, які необхідні для виживання. Через це вони потребують допомоги – ліків, продуктів харчування та речей.

Громадян закликають не залишатися байдужими та відгукуватися на горе інших людей. Для того, щоб допомогти іншим треба звернутися до найближчої волонтерської організації.

Також можна самостійно відвідати пункти прийому біженців.