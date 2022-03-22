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Факти / Україна / Суспільство

Вистачило одного пострілу: у Запорізькій області знищили російський танк і його екіпаж

Юля Захарченко редакторка стрічки
Вистачило одного пострілу: у Запорізькій області знищили російський танк і його екіпаж

У Запорізькій області воїни української бригади підбили сучасний російський основний бойовий танк Т-90 Владімір.

За даними Міністерства України, для ураження ворожої машини вистачило одного пострілу з протитанкового ракетного комплексу. Екіпаж танка також знищений.

– Воїнам однієї з бригад вдалося підбити сучасний російський основний бойовий танк Т-90 Владімір. “Вові” добряче наваляли та він трохи повісив “носа”. Б’ємо ворога! Разом переможемо, – зазначили у Генеральному штабі ЗСУ.

Характеристики бойового танка

У Міноборони України зазначили, які характеристики має бойовий танк.

Т-90 оснащений 125 мм гладкоствольною гарматою та комплексом Айнет, що дозволяє вести вогонь снарядами з дистанційним підривом, лазерним прицілом-дальноміром і тепловізійними камерами.

Танк експортують до багатьох країн, а його вартість становить близько $4 млн.

Прикріплені дві металеві бочки з додатковим пальним свідчать, що танкісти не сподівалися на своєчасну доставку дизеля автозаправниками та самостійно намагалися проїхати на території України.

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Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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