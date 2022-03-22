Як забруднену воду перетворити на питну – 4 кроки

Через війну в Україні може виникнути ситуація, коли відсутній доступ до чистої питної води. Проте для здоров’я та нормального самопочуття вкрай важливо дотримуватися нормального питного режиму.

Українцям розповіли, як забруднену воду перетворити на питну.

Інструкція

Процідити воду крізь чисту тканину. Дати змогу воді відстоятися у чистій та закритій ємності протягом 24-48 годин, після чого утвориться осад. Відфільтрувати воду. Якщо фільтра немає, його можна зробити самостійно за допомогою гравію, піску чи активованого вугілля. Продезінфікувати воду, для цього її треба прокип’ятити.

Ці дії допоможуть очистити воду від усіх забрудників, окрім хімічних.

Після цього рідину можна вживати.

Без попереднього очищення воду з невідомих джерел пити небезпечно. Це може загрожувати серйозними проблемами зі здоров’ям.

Щоб уникнути дефіциту питної води, треба за можливості робити запаси заздалегідь хоча б на тиждень чи два. Це одна з базових рекомендацій виживання під час війни.

Джерело: UNICEF Ukraine