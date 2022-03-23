В Україні створюють все більше можливостей для дистанційного навчання, щоб школярі не відставали від освітнього процесу.
Одна з онлайн-шкіл МАТЕМА відновлює свою роботу і запрошує учнів 5-10 класів безкоштовно вивчати математику.
Про це на своєму Telegram-каналі повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Як долучитися до навчання:
- дізнатися розклад онлайн-занять за цим посиланням;
- перейти за цим посиланням у день заняття, які публікують щодня;
- вивчати математику в будь-якому місці і в будь-який час.
Додатково реєструватися для навчання не потрібно. Єдине, що вам знадобиться: бажання вчитися і девайс із доступом до інтернету. Це може бути комп’ютер, ноутбук, смартфон або планшет.
Найкраще, що ми можемо зараз зробити, це підтримати українських дітей в освітньому процесі.