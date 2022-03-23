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Факти / Україна / Суспільство

Для учнів 5-10 класів: відновила роботу безкоштовна онлайн-школа з математики

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
дети школа

В Україні створюють все більше можливостей для дистанційного навчання, щоб школярі не відставали від освітнього процесу.

Одна з онлайн-шкіл МАТЕМА відновлює свою роботу і запрошує учнів 5-10 класів безкоштовно вивчати математику.

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Про це на своєму Telegram-каналі повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Як долучитися до навчання:

  • дізнатися розклад онлайн-занять за цим посиланням;
  • перейти за цим посиланням у день заняття, які публікують щодня;
  • вивчати математику в будь-якому місці і в будь-який час.

Додатково реєструватися для навчання не потрібно. Єдине, що вам знадобиться: бажання вчитися і девайс із доступом до інтернету. Це може бути комп’ютер, ноутбук, смартфон або планшет.

Найкраще, що ми можемо зараз зробити, це підтримати українських дітей в освітньому процесі.

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Джерело: Міністерство цифрової трансформації

Фото: Depositphotos

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