Логістика, гуманітарка та війська: яку інформацію не можна озвучувати в ефірі

Надмірне поширення інформації про гуманітарну логістику може вартувати комусь життя. Тому людям, яким дають слово в телемарафоні, варто більш ретельно фільтрувати інформацію.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Зокрема, він говорив про те, що заборонено видавати в ефір інформацію про логістичні центри країни, гумконвої, центри постачання та розподілу продуктів, одягу та ліків.

Адже вже давно зрозуміло, що РФ не воює проти ЗСУ, вони воюють проти мирних людей.

Яку інформацію заборонено видавати:

про неформальні коридори, якими люди виїжджають із місць, захоплених російськими військовими;

про групи та колони наших військових;

про логістичні коридори, якими йде доставка з тилу до наших військових;

про логістичні центри, які працюють на заході або деінде, звідки йдуть гуманітарні вантажі для всієї країни.

– Все це не треба озвучувати в ефірі. Не треба проявляти свою поінформованість, збирати якісь шери, лайки і таке інше. Це дуже небезпечно. 28 днів. Вже зрозуміло, що росіяни воюють не з армією, а саме з логістичними та мобілізаційними системами України, – наголосив Михайло Подоляк.