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Факти / Україна / Суспільство

Найбільш вразливим категоріям переселенців на Закарпатті виплатять по 2 200 гривень – ОВА

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
Найбільш вразливим категоріям переселенців на Закарпатті виплатять по 2 200 гривень – ОВА

Окремі категорії переселенців на Закарпатті отримають виплати розміром по 2 200 гривень. Про це повідомляє у Telegram голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

Виплати, за словами Микити, здійснюватимуться в межах пілотного проекту ОВА та підрозділів з питань міграції ООН.

Міжнародна організація з міграції, Агентство ООН з питань міграції, Представництво в Україні (МОМ), як пояснив Віктор Микита, таргетуватимуть сім’ї на основі критеріїв уразливості:

  • вагітні жінки;
  • самотні жінки та чоловіки, які самотужки виховують дітей;
  • сім’ї з двома і більше дітьми;
  • домогосподарства з особами з інвалідністю;
  • люди похилого віку старше 65 років.

Всі переселенці на Закарпатті, які належать до будь-якої з зазначених категорій, отримають по 2 200 гривень через Укрпошту та інших офіційно зареєстрованих постачальників фінансових послуг в Україні.

Ці трансферти призначені для підтримки 32 000 переселенців і 8 000 вразливих домогосподарств. Щиро дякуємо нашим партнерам з Міжнародної організації з міграції, Агентству ООН з питань міграції, Представництву в Україні (МОМ) та іншим за допомогу та взаємодію, — зазначив Микита.

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