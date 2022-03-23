Найбільш вразливим категоріям переселенців на Закарпатті виплатять по 2 200 гривень – ОВА

Окремі категорії переселенців на Закарпатті отримають виплати розміром по 2 200 гривень. Про це повідомляє у Telegram голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

Виплати, за словами Микити, здійснюватимуться в межах пілотного проекту ОВА та підрозділів з питань міграції ООН.

Міжнародна організація з міграції, Агентство ООН з питань міграції, Представництво в Україні (МОМ), як пояснив Віктор Микита, таргетуватимуть сім’ї на основі критеріїв уразливості:

вагітні жінки;

самотні жінки та чоловіки, які самотужки виховують дітей;

сім’ї з двома і більше дітьми;

домогосподарства з особами з інвалідністю;

люди похилого віку старше 65 років.

Всі переселенці на Закарпатті, які належать до будь-якої з зазначених категорій, отримають по 2 200 гривень через Укрпошту та інших офіційно зареєстрованих постачальників фінансових послуг в Україні.