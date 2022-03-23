Станом на 18.00, 23 березня, угруповання сил оборони продовжує оборонну операцію проти російських загарбників, завдаючи противнику значних втрат. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Російські окупанти, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, не припиняють вогнем артилерії, ударами ракет та авіації цілеспрямоване знищення інфраструктури міст, а хаотичне мінування місцевості та знищення сільськогосподарської техніки ставить під загрозу початок посівної кампанії в окремих регіонах України.

Зірвавши всі терміни наступальної операції, ворог продовжує розглядати можливість оточення окремих угруповань військ ЗСУ для висування чергових ультиматумів під час переговорного процесу.

На Волині, Поліссі, Сіверщині й Таврійському напрямку дії противника змін не зазнали.

На Слобожанському напрямку, в місті Вовчанськ, окупанти, демонструючи таку собі “гуманітарну місію” Російської Федерації, організовували показову роздачу так званої “гумдопомоги” місцевим мешканцям під особистий підпис та за наявності паспорта громадянина України.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області противник, через проблеми з логістичним забезпеченням, намагається поповнити запаси палива шляхом його вилучення у цивільного населення та аграріїв.