Отець Патрік Дебуа та Меморіал Голокосту Бабин Яр розслідують воєнні злочини в Україні

Під керівництвом отця Патріка Дебуа Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр та організація Яхад-Ін Унум розпочали розслідування воєнних злочинів Російської Федерації, скоєних в Україні.

Ця ініціатива була започаткована з метою виявлення та фіксації жахливих масових злочинів, які здійснюються день за днем проти мирного українського населення в Маріуполі, Харкові, Миколаєві та по всій території України.

– Майже 20 років тому моя організація Яхад-Ін Унум і я почали розслідувати злочини Голокосту від куль, скоєні в Україні, а потім в інших країнах, у кожному селі, окупованому нацистськими підрозділами. Ми розробили спеціальну методологію та опитали понад 8 тис. свідків Голокосту від куль. Я ніколи не думав, що у 2022 році мені знову доведеться розслідувати воєнні злочини на цих самих стражденних землях, – наголосив голова Академічної ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, президент та засновник Яхад-Ін Унум отець Патрік Дебуа.

Меморіал Голокосту Бабин Яр та Яхад-Ін Унум вирішили зібрати максимум знятих на відео свідчень про жертв злочинів Росії. Адже жінки, літні люди, діти гинуть від куль чи ракетних ударів, жодним чином не пов’язаних з військовими об’єктами.

Невинні громадяни, які намагалися покинути міста, гинуть від куль у своїх автомобілях або на вулиці. Ці свідчення будуть представлені Міжнародному кримінальному суду, а також керівництву таких країн, як Німеччина, які вже розпочали розслідування.

– Всі знають, що очевидець є ключем до справедливості у протистоянні заперечення з боку Путіна та його помічників. Голоси свідків потрібно зберегти, щоб протистояти злочинам, скоєним росіянами, – підкреслив отець Патрік Дебуа.

Нагадаємо, Патрік Дебуа добре відомий своїми розслідуваннями масових розстрілів в Україні та інших країнах Східної Європи, окупованих нацистською Німеччиною під час Другої світової війни. Він є автором терміну Голокост від куль і у своїй першій книзі під однойменною назвою, виданій у 2008 році, цитує свідчення сотень очевидців злочинів нацистів проти євреїв, скоєних на окупованих територіях СРСР. Зокрема, вбивства 1,5 млн євреїв в Україні.

У книзі описано, що ці масові злочини відбувалися за конкретним шаблоном або сценарієм, який містив розпорядок, що повторювався у багатьох місцях. Далеко не секрет, що вбивства відбувалися серед білого дня з безліччю свідків.

Організація Яхад-Ін Унум була створена у 2004 році отцем Патріком Дебуа, аби якомога детальніше задокументувати Голокост від куль, геноцид ромів та інші масові злочини в різних регіонах Східної Європи.

Згодом Яхад-Ін Унум розпочала розслідування геноциду та інших масових злочинів у Гватемалі, Іраку та Сирії.

Завдяки своїй дослідницькій роботі та на основі унікальної методології організація зібрала близько 7,5 тис. свідчень очевидців і тих, хто вижив під час масових розстрілів у Східній Європі. Яхад-Ін Унум вже провела 195 дослідницьких поїздок в 11 східноєвропейських країн і виявила понад 3 тис. місць вбивства.

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр – це неурядова благодійна організація, покликана вшанувати пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру та сприяти гуманізації людства шляхом збереження й вивчення історії Голокосту.

З 1941 до 1943 року нацисти розстріляли в Бабиному Яру в Києві від 70 тис. до 100 тис. людей, убивши майже все єврейське населення міста.