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Факти / Україна / Суспільство

У Луганській області знищили боєкомплект російських військ зі снарядами

Юля Захарченко редакторка стрічки
Вогонь, огонь, пожар, пожежа

У Луганській області українські захисники знищили бойовий комплект російських військ, в якому перебували боєприпаси до стрілецької зброї, артилерійські снаряди та інше озброєння.

24 окрема механізована бригада імені короля Данила у складі Сухопутних військ Збройних сил України оприлюднила відеозапис, на якому можна помітити ворожу техніку у полум’ї.

– Це відео немов колискова для тих, кому зараз не спиться, і наче заспокійливе для всіх, у кого якісь хвилювання і негаразди. На ньому не просто красиво горить вогонь. На ньому неймовірно гарно палає, детонує та розлітається на десятки метрів боєкомплект росіян на Луганщині, – зазначили у бригаді.

У бойовому комплекті перебували боєприпаси до стрілецької зброї, артилерійські снаряди та багато іншого озброєння. Боєкомплект палав щонайменше протягом двох годин, що свідчить про велику кількість знищеної зброї.

– Гарної вам усім ночі, а ми продовжуємо скорочувати поголів’я ординців та кількість їхнього бойового комплекту, – зазначила 24 ОМБр імені короля Данила.

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Фото: Pexels

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