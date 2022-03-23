Українські захисники дають гідну відсіч російсько-окупаційним військам, які бомблять міста та вбивають мирних мешканців.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, підрозділи протиповітряної оборони у небі українського Донбасу збили чотири ворожих літаки та ракету Точка–У.

У Донецькій та Луганській областях успішно відбито сім атак ворога. Українські захисники знищили сім ворожих танків, дві бойові машини піхоти, шість артилерійських систем, два безпілотні літальні апарати, сім автомобілів.

Загальні втрати загарбників становлять близько 100 військовослужбовців, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Наші воїни захопили декілька ворожих БМП-3, призначених для транспортування особового складу до переднього краю, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності на полі бою.

У Генштабі ЗСУ вважають, що існує ймовірність залучення Збройних сил Білорусі у війні проти України на боці Російської Федерації. За наявною інформацією, велика кількість особового складу та деякі командири відмовляються від участі в окупаційних діях проти нашої держави.