У Запорізькій області найманці Росії приховано готуються до псевдовиборів

У Запорізькій області російські найманці здійснюють приховану підготовку для проведення псевдовиборів проросійської адміністрації районів та міст.

Про це заявив речник Запорізької ОДА (ОВА) та полковник Збройних сил України Іван Арєф’єв. За його словами, у Запоріжжі підрозділи територіальної оборони та інші силові структури продовжують підготовку для захисту від ворога.

Місцеві жителі та сили тероборони облаштовують місця розташування, готують зброю та визначають основні завдання щодо спільних дій із регулярними підрозділами Сил оборони.

Також речник Запорізької ОДА (ОВА) зазначив, що у Приморську вже вдруге відбувся мітинг проти окупаційного режиму під назвою: Приморськ – це Україна.

У Запорізькій ОДА (ОВА) нагадали про символи, які використовують російські війська на своїй техніці. Серед них: