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Факти / Україна / Суспільство

В УЗ розповіли про “залізних героїв” Донбасу, які цілодобово допомагають біженцям

Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
В УЗ розповіли про “залізних героїв” Донбасу, які цілодобово допомагають біженцям

Заступник начальника Лиманського моторвагонного депо Артем Калиновський та начальник Лиманського вокзалу Володимир Семенюк з початку збройної агресії Росії буквально переселились на вокзал, щоб допомагати численним біженцям з Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного та інших міст.

Про історію залізничників, щоденна праця яких дозволяє рятувати життя тисяч українців, розповіла пресслужба УЗ.

В Укрзалізниці пояснили, що Артем та Володимир цілодобово зустрічали на станції та відправляли далі в безпеку постраждалих від війни, організовували розміщення пасажирів на вокзалі, їх харчування, забезпечення водою та товарами першої необхідності, часто за власний рахунок, зустрічали та розвантажували поїзди, заповнені гуманітарною допомогою для мешканців Сходу країни.

– Пасажири з немовлятами навіть залишались на ніч, очікуючи наступного поїзда, вдома у начальника вокзалу, коли приміщення вокзалу було переповнене біженцями, – зазначили в УЗ.

Зараз Володимир та Артем продовжують працювати, незважаючи на те, що підтримувати працездатність вокзалу в сьогоднішній ситуації стає все небезпечніше.

– Дякуємо нашим залізничникам за витримку, характер та впевненість у нашій перемозі, – наголосили у відомстві.

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