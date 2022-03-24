У середу, 23 березня, з 9 гуманітарних коридорів сьогодні спрацювало 7. Загалом вдалося евакуювати 4 554 людини.

Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Донецька область

з міста Маріуполь до Запоріжжя сьогодні на власному транспорті дісталися 2 912 маріупольців.

Автобуси і вантажівки з гуманітарною допомогою, які ще вчора доїхали до Бердянська, були цілий день заблоковані окупаційними військами на в’їзді до міста.

– Також цілий день на блокпості у місті Василівка окупанти утримували додаткову колону автобусів для евакуації маріупольців і бензовоз. Колона сьогодні залишиться на ніч у місті Токмак і завтра зранку продовжить рух до міста Бердянськ. Завтра мають бути звільнені наші рятувальники з ДСНС та водії автобусів, яких вчора безпідставно затримали у місті Мангуш, – повідомила Верещук.

Запорізька область

колону автобусів для евакуації людей з міста Пологи до Запоріжжя сьогодні цілий день окупанти утримували на блок пості у місті Василівка. Зараз їх вже пропустили і вони продовжать рух по маршруту завтра зранку з міста Токмак.

до Запоріжжя сьогодні цілий день окупанти утримували на блок пості у місті Василівка. Зараз їх вже пропустили і вони продовжать рух по маршруту завтра зранку з міста Токмак. з міста Гуляйполе до Запоріжжя вдалося евакуйовати 51 людину і завезти в місто гуманітарну допомогу.

Київська область

з селищ Велика Димерка та Богданівка до Броварів вдалося евакуювати 769 людей.

до Броварів вдалося евакуювати 769 людей. з міста Бородянка до міста Біла Церква через обстріли сьогодні знову не вдалося витягти людей через порушення режиму тиші з боку окупаційних військ.

до міста Біла Церква через обстріли сьогодні знову не вдалося витягти людей через порушення режиму тиші з боку окупаційних військ. з села Светильня до міста Бровари евакуювали 150 людей.

Луганська область

з міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Креміна та селища Ніжнє сьогодні евакуйовано до міста Бахмут 672 людини.

Також гуманітарними коридорами до цих міст було доставлено 60 тон гуманітарної допомоги – консерви, крупа та борошно.