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Факти / Україна / Суспільство

За добу вдалося евакуювати понад 4 тис. осіб – Верещук

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
За добу вдалося евакуювати понад 4 тис. осіб – Верещук

У середу, 23 березня, з 9 гуманітарних коридорів сьогодні спрацювало 7. Загалом вдалося евакуювати 4 554 людини.

Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Донецька область

  • з міста Маріуполь до Запоріжжя сьогодні на власному транспорті дісталися 2 912 маріупольців.

Автобуси і вантажівки з гуманітарною допомогою, які ще вчора доїхали до Бердянська, були цілий день заблоковані окупаційними військами на в’їзді до міста.

– Також цілий день на блокпості у місті Василівка окупанти утримували додаткову колону автобусів для евакуації маріупольців і бензовоз. Колона сьогодні залишиться на ніч у місті Токмак і завтра зранку продовжить рух до міста Бердянськ. Завтра мають бути звільнені наші рятувальники з ДСНС та водії автобусів, яких вчора безпідставно затримали у місті Мангуш, – повідомила Верещук.

 Запорізька область

  • колону автобусів для евакуації людей з міста Пологи до Запоріжжя сьогодні цілий день окупанти утримували на блок пості у місті Василівка. Зараз їх вже пропустили і вони продовжать рух по маршруту завтра зранку з міста Токмак.
  • з міста Гуляйполе до Запоріжжя вдалося евакуйовати 51 людину і завезти в місто гуманітарну допомогу.

Київська область

  • з селищ Велика Димерка та Богданівка до Броварів вдалося евакуювати 769 людей.
  • з міста Бородянка до міста Біла Церква через обстріли сьогодні знову не вдалося витягти людей через порушення режиму тиші з боку окупаційних військ.
  • з села Светильня до міста Бровари евакуювали 150 людей.

Луганська область

  • з міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Креміна та селища Ніжнє сьогодні евакуйовано до міста Бахмут 672 людини.

Також гуманітарними коридорами до цих міст було доставлено 60 тон гуманітарної допомоги – консерви, крупа та борошно.

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