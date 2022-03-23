Російські пропагандисти продовжують поширювати фейки про розробку Україною хімічної та біологічної зброї.

– Цього разу керівник Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що ми не лише розробляли цю зброю, а вона мала ще й спеціальний вплив на репродуктивну систему жінок і руйнування імунітету певної нації. Про це Рогозін розповів в інтерв’ю російським пропагандистам. Це вже має вигляд невдалого жарту, який повторюють щодня, – сказав Сергій Лещенко.

Радник голови Офісу президента вкотре наголосив, що жодної хімічної чи біологічної зброї Україна не розробляла і не розробляє.

Також росіяни продовжують здійснювати вкиди про те, що Україна бомбардує мирне населення, посилаючись на звичайних мешканців Маріуполя.

А прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зі свого боку заявляє, що Росія нібито не завдає жодної шкоди мирному населенню України.

– Весь світ бачить, як Росія завдає ударів, руйнує школи, театри, житлові будинки, торгові центри, залізничні вокзали та звичайну цивільну інфраструктуру. Ще один ключовий фейк останніх днів – уникання правди про кількість жертв серед російської армії, – додав Лещенко.

Крім цього, російські пропагандистські джерела повідомляють, що Україна нібито використовує спеціальні загони сатаністів для того, щоб воювати з Росією.

– Раніше вони говорили про бойові наркотики, які вироблялися у Маріуполі для того, щоб підтримувати бойовий дух армії. Ще один фейк стосується начебто активного вживання наркотиків українськими бійцями. Ці всі вкиди мають одне пояснення – росіяни намагаються знайти для своєї внутрішньої аудиторії хоч якісь аргументи, чому вони за майже місяць війни отримали такі жалюгідні результати, – підсував Сергій Лещенко.