Бадрак: Усі звірства, які відбуваються в Україні – це частина доктрини Путіна

Місяць війни показав, що українська армія дуже добре керована на відміну від російської.

Про це в ефірі телемарафону повідомив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

За словами Бадрака, велика кількість загиблих серед командувачів російської армії та недолугі спроби РФ захопити Україну унеможливлюють факт оточення українських військових ворогом.

Експерт також зазначив, що у Путіна не було розуміння з ким його армія буде воювати. Про це свідчать вже підготовленні медалі за взяття Києва для російських військових.

– Я не виключаю, що Путіна просто підставили. Його тупикова політика протягом такого тривалого часу, набридла багатьом. Я переконаний, що і Патрушев, і Іванов вже давно не бачать у Путіні лідера, – зазначив Бадрак.

Валентин Бадрак також повідомив, що ширяться плітки про відстріл Лукашенка. І на думку експерта, ці розмови досить серйозні. Силовий блок та білоруські військові не на боці Лукашенка та не хочуть втягуватися у війну проти України.

– Ми знаємо історію усіх диктаторів, їх проблеми починаються саме тоді, коли силовий блок перестає їх підтримувати, – каже Бадрак.

Експерт зазначив, що Білоруська армія не має жодного військового досвіду і 15 тис. їхніх військових просто загинуть чи потраплять у полон.

Фактично, Білорусь вже бере участь у війні, адже чверть ракет випущених в бік України, прилетіли саме з їх території. Але наземної операції з боку Білорусі не було.

– Сьогодні генсек НАТО чітко перед Самітом заявив і попередив Білорусь, аби вони не проводили наземної військової операції, тому що, це їм коштуватиме дорого, – наголосив експерт.

Зараз досить напружена політична ситуація як в Білорусі, так і в Росії. За передбаченнями експерта, протягом двох-трьох тижнів уся ситуація з війною буде чітко вирішена.

– Путін почав дуже страшну доктрину по відношенню до українців. Він почав працювати на знищення та на витіснення українців з рідної землі. Його дуже тішить, що вже 10 млн українців покинули свої домівки, а близько 3 млн людей виїхали взагалі. Це те, чого хоче Путін, – зазначив експерт.

Бадрак додав, що усі звірства, які відбуваються зараз на нашій землі – це частина доктрини Путіна. Він хоче знищити українців і вважає це денацифікацією.

Експерт також зазначив, що російські військові можуть почати напад на Одесу, але це малоймовірно. Оскільки місто дуже добре обладнане військовою технікою. На думку Бадрака, Одеса добре захищена, тому атакувати її з моря буде проблематично.

– Звісно, ворог може обстрілювати Одесу, руйнувати будівлі і таке інше, але Росія вже має значний дефіцит ракет Калібр і ракет повітряного базування, – сказав експерт.

Фото: Валентин Бадрак