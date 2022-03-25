Перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін запропонував здатися в полон російським окупантам, щоб ті натомість випустили дітей із Маріуполя.

Про своє рішення він повідомив у Facebook.

За словами Аброськіна, він раніше обіцяв жителям міста, що у разі війни буде з Азовом захищати Маріуполь.

– Так вийшло, що війну я зустрів в Одесі, чомусь був упевнений, що саме цей напрямок важливий для російських окупантів, але я помилився. Сьогодні у повністю зруйнованому місті залишилося багато дітей, які, якщо не врятувати зараз, загинуть найближчими днями, час уже йде на години, – зазначив заступник голови Нацполіції.

Він звернувся до російських окупантів із закликом дозволити вивезти всіх дітей із Маріуполя. На все він просить дати йому три дні.

– Звертаюся до російських окупантів – дайте можливість вивезти дітей із Маріуполя, замість ще живих дітей пропоную себе. Я прошу впустити мене до Маріуполя для збору дітей та організації їхнього вивезення. Мені потрібно три дні у місті. На останньому блокпості під час зворотного проїзду з дітьми здаюся в полон, – заявив В’ячеслав Аброськін.

Далі він перерахував свої заслуги, які, як кістка у горлі в окупантів. Запевняючи, що він важливий для них як один із тих, хто активно протистояв російській навалі в Україні.

– Я – генерал поліції, який безпосередньо з 2014 до 2018 року організовував протидію проти вас на Донеччині. Я включений у ваші списки санкцій. Я перебуваю у вашому розшуку. Ви організували замах на мене, щоб усунути, – наголосив поліцейський.

Він додав, що був причетний до ліквідації багатьох російських бойовиків.

– Десятки ваших були вбиті, а тисячі ваших пособників були затримані за моєї участі. Я саме той генерал, який, мабуть, найближчий до знаменитого полку Азов. Це моя особиста ініціатива. Моє життя належить мені одному, і я його пропоную в обмін на життя дітей, які ще залишаються в Маріуполі, – підсумував В’ячеслав Аброськін.