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Факти / Україна / Суспільство

Медалі “За взяття Криму” та біолабораторії: росіяни й далі ганьбляться на фейках

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Сергій Лещенко

Черговим фейком росіян у наш бік стало те, що Україна начебто збиралася напасти на Крим. Причому ці вкиди здійснюються через багатотисячні та мільйонні пабліки на території Росії.

Радник Офісу президента Сергій Лещенко зокрема зазначив, що у таких пабліках поширювалася інформація про начебто знайдені у Херсонській області у військкоматах нагороди, на яких написано: За взяття Криму.

— Якби Україна щось планувала, то точно не назвала б це “взяттям”, а написала б За звільнення Криму.

Друге, якщо б такі нагороди Україна готувала, вони б точно не були підписані В.А.Зеленський. Тому, що українською Олександрович, а не Александрович, – зазначив Лещенко.

Ще одним фактом, що розвінчує цей фейк, є сам напис – За взяття КримУ. Тоді як в усіх українських офіційних документах пишеться АР Крим.

Також росіяни продовжують вимучувати фейк про начебто біолабораторії в Україні та виготовлення біологічної зброї.

У новій версії Кремля – ці всі “біолабораторії” фінансував син чинного президента США Джо Байдена – Гантер Байден. Хоча у попередніх версіях вигадані росіянами лабораторії фінансував Пентагон.

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