Ситуація в Маріуполі з кожним днем ​​стає дедалі гіршою. Заступник міського голови Сергій Орлов упевнений, що відбувається справжнісінький геноцид, адже щодня помирає близько 100 мешканців міста.

За його словами, наразі в Маріуполі залишається до 200 тис. людей.

– Гуманітарна ситуація жахлива. Напевно, не те слово, але краще не можу підібрати. Понад 20 днів місто повністю без комунальних послуг: світла, електроенергії, опалення, вивезення сміття. Навіть послугу поховання, на жаль, ми не можемо забезпечувати. Це не лише гуманітарна криза, ми бачимо всі ознаки геноциду, який тільки може бути, – зазначив Орлов.

Однак він не зміг назвати точну кількість загиблих, тому що їх зараз просто неможливо порахувати. Він додав, що під завалами будинків можуть ще залишатися тіла людей.

– Ми орієнтуємось на останні цифри, які отримували від поліції, коли ще можна було це порахувати. У нас є 2 358 загиблих місцевих жителів. Але ця цифра була актуальна десь сім-вісім днів тому. Ми розуміємо, що щодня гине від 100 до 120 цивільних осіб, – наголосив Сергій Орлов.

Він розповів, що через тотальну відсутність зв’язку люди перебувають в інформаційному вакуумі.

– Якщо у тебе є можливість з кимось поспілкуватися, то їхнє питання Чий Київ? Навіть такі питання, – заявив заступник міського голови Маріуполя.

Він ще прокоментував інформацію про те, що людей насильно вивозять до Росії.

– Люди налякані, під бомбардуванням, обстрілами. Нерідкі випадки, коли у підвалі відчиняються двері, заходять солдати, кажуть: Евакуація, швидко! Звичайно, люди виходять і розуміють, що сьогодні вони у Новоазовську чи Донецьку, а завтра можуть бути у Володимирі чи Томську. Такі випадки непоодинокі. Мені важко оцінити кількість. Думаю, від трьох до шести тисяч таким чином було евакуйовано або через відсутність вибору, або під тяжкістю обставин — з різних міркувань, але це не добровільно, — поділився Орлов.

За його словами, до 90% інфраструктури Маріуполя зазнала пошкоджень. З них 30% – не підлягає відновленню.

– Місто просто загине, якщо воно не буде українським. Усі розуміють, що майбутнє у міста є лише в українського Маріуполя, – підсумував Сергій Орлов.