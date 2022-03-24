Президент Володимир Зеленський звернувся до українців та зазначив, що вже триває місяць героїчного спротиву нашого народу безжальному вторгненню Російської Федерації.
– Ми витримали у шість разів довше, ніж планував ворог. Ніж російське командування доповідало російському президенту. Вони були впевнені, що Україна – це не держава. Вони були впевнені, що ми – це не народ. Вони обманули самі себе. Але нам немає до них справи. Це їхнє державне самогубство. А ми лише захищаємо своє життя. Свою свободу. Нашу власну державу. Наших дітей. А значить – наше майбутнє. Це війна за незалежність. І ми зобовʼязані перемогти, – сказав Зеленський.
Сьогодні, 24 березня, у Європі, в Брюсселі, відбудуться одразу три важливих саміти, на яких Зеленських чекає серйозних кроків від країн НАТО, ЄС і Великої сімки.
– Ми всі повинні зупинити Росію. Світ повинен зупинити війну. Я вдячний кожному, хто діє на підтримку України, на підтримку свободи. Але війна триває. Терор проти мирних людей триває. Вже місяць! Так довго! Це розбиває серце мені, всім українцям і кожній вільній людині на землі. Тому я прошу вас виступити проти війни! – додав президент.