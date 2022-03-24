Президент Володимир Зеленський звернувся до українців та зазначив, що вже триває місяць героїчного спротиву нашого народу безжальному вторгненню Російської Федерації.

– Ми витримали у шість разів довше, ніж планував ворог. Ніж російське командування доповідало російському президенту. Вони були впевнені, що Україна – це не держава. Вони були впевнені, що ми – це не народ. Вони обманули самі себе. Але нам немає до них справи. Це їхнє державне самогубство. А ми лише захищаємо своє життя. Свою свободу. Нашу власну державу. Наших дітей. А значить – наше майбутнє. Це війна за незалежність. І ми зобовʼязані перемогти, – сказав Зеленський.

Сьогодні, 24 березня, у Європі, в Брюсселі, відбудуться одразу три важливих саміти, на яких Зеленських чекає серйозних кроків від країн НАТО, ЄС і Великої сімки.