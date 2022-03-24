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Факти / Україна / Суспільство

Ми всі повинні зупинити Росію: Зеленський звернувся до українців та народів світу

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців та зазначив, що вже триває місяць героїчного спротиву нашого народу безжальному вторгненню Російської Федерації.

– Ми витримали у шість разів довше, ніж планував ворог. Ніж російське командування доповідало російському президенту. Вони були впевнені, що Україна – це не держава. Вони були впевнені, що ми – це не народ. Вони обманули самі себе. Але нам немає до них справи. Це їхнє державне самогубство. А ми лише захищаємо своє життя. Свою свободу. Нашу власну державу. Наших дітей. А значить – наше майбутнє. Це війна за незалежність. І ми зобовʼязані перемогти, – сказав Зеленський.

Сьогодні, 24 березня, у Європі, в Брюсселі, відбудуться одразу три важливих саміти, на яких Зеленських чекає серйозних кроків від країн НАТО, ЄС і Великої сімки.

– Ми всі повинні зупинити Росію. Світ повинен зупинити війну. Я вдячний кожному, хто діє на підтримку України, на підтримку свободи. Але війна триває. Терор проти мирних людей триває. Вже місяць! Так довго! Це розбиває серце мені, всім українцям і кожній вільній людині на землі. Тому я прошу вас виступити проти війни! – додав президент.

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Фото: Офіс президента

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