Українські військові успішно чинять супротив російським окупантам у Миколаївській області. Вони відкинули ворога аж до кордону Херсонщини.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

– Ми ведемо бої на межі Миколаївської та Херсонської областей. Важко, але успішно. Дякую, військові, – зазначив Віталій Кім.

За його словами, у ніч проти 24 березня українські бійці збили одну крилату ракету та один літак. Вони, ймовірно, летіли до Кривого Рогу.

Уже місяць в Україні триває війна. Російські окупанти напали з різних напрямків, зокрема і з півдня. Під обстрілами опинилися населені пункти Херсонської та Миколаївської областей.

Українські військові намагаються стримати ворога на цьому напрямку. Про успіхи операції регулярно звітує місцева влада.

Окрім південних регіонів, ворог атакував з півночі та сходу. Найбільших збитків зазнали Харківська, Сумська, Чернігівська та Київська області.

Джерело: Віталій Кім

Фото: Віталій Кім