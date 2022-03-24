Українські військові успішно чинять супротив російським окупантам у Миколаївській області. Вони відкинули ворога аж до кордону Херсонщини.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
– Ми ведемо бої на межі Миколаївської та Херсонської областей. Важко, але успішно. Дякую, військові, – зазначив Віталій Кім.
За його словами, у ніч проти 24 березня українські бійці збили одну крилату ракету та один літак. Вони, ймовірно, летіли до Кривого Рогу.
Уже місяць в Україні триває війна. Російські окупанти напали з різних напрямків, зокрема і з півдня. Під обстрілами опинилися населені пункти Херсонської та Миколаївської областей.
Українські військові намагаються стримати ворога на цьому напрямку. Про успіхи операції регулярно звітує місцева влада.
Окрім південних регіонів, ворог атакував з півночі та сходу. Найбільших збитків зазнали Харківська, Сумська, Чернігівська та Київська області.
Джерело: Віталій Кім
Фото: Віталій Кім