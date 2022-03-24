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Факти / Україна / Суспільство

Окупантів відкинули – яка ситуація з обороною Миколаївської області

Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Українські військові успішно чинять супротив російським окупантам у Миколаївській області. Вони відкинули ворога аж до кордону Херсонщини.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

– Ми ведемо бої на межі Миколаївської та Херсонської областей. Важко, але успішно. Дякую, військові, – зазначив Віталій Кім.

За його словами, у ніч проти 24 березня українські бійці збили одну крилату ракету та один літак. Вони, ймовірно, летіли до Кривого Рогу.

Уже місяць в Україні триває війна. Російські окупанти напали з різних напрямків, зокрема і з півдня. Під обстрілами опинилися населені пункти Херсонської та Миколаївської областей.

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Українські військові намагаються стримати ворога на цьому напрямку. Про успіхи операції регулярно звітує місцева влада.

Окрім південних регіонів, ворог атакував з півночі та сходу. Найбільших збитків зазнали Харківська, Сумська, Чернігівська та Київська області.

Джерело: Віталій Кім

Фото: Віталій Кім

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