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Факти / Україна / Суспільство

Онлайн-карта повітряних тривог в Україні: де є загроза ракетного удару

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
повітряна тривога_сирена

Щодня по всій території України лунають повітряні тривоги. Це означає, що в напрямку певного регіону було запущено ракети і є небезпека ракетного удару.

Вже місяць саме цей сигнал сповіщає українців про можливу небезпеку.

Карта повітряних тривог в Україні

На інтерактивній онлайн-карті повітряних тривог в Україні можна переглянути, де саме зараз є небезпека ракетного удару та де ситуація спокійна.

Карта оновлюється кожні 25 секунд. Також на сервісі можна переглянути час початку та тривалість повітряної тривоги у кожному регіоні.

Як звучить сигнал повітряної тривоги

Повітряна тривога, яку ми чуємо щодня вже впродовж місяця – це сигнал “Увага всім!”. Він сповіщає про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій загальнодержавного рівня (наприклад, техногенного чи воєнного характеру).

Види надзвичайних ситуацій є різні, проте в наш час – це означає загрозу удару з неба. Сигнал повітряної тривоги звучить як завивання сирени, короткі або ж довгі гудки з промислових об’єктів.

Станом на 24 березня 20.55 повітряні тривоги лунають у Києві, Київській, Житомирській, Черкаській, Донецькій та Луганській областях.

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Фото: Depositphotos

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